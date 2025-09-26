< sekcia Regióny
Zaujímavosti o liečivých hubách poodhalí výstava
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 26. septembra (TASR) - Výstava Huby, obohatená o živé exempláre húb, v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPAJ) v Liptovskom Mikuláši v piatok a v sobotu (27. 9.) poodhalí zaujímavosti aj o liečivých hubách. TASR o tom informovala Dagmar Staroňová z oddelenia služieb verejnosti a environmentálneho vzdelávania múzea.
Piatkové popoludnie od 13.00 h a celá sobota je určená na prehliadku výstavy pre širokú verejnosť. „Zaujímavosti zo sveta liečivých húb v piatok o 16.00 h predstaví dobre známa mykologička Ivona Kautmanová z Prírodovedného múzea Slovenského národného múza v Bratislave. Tajomstvá húb z tatranských pralesov poodhalí náš kolega Maroš Peiger v sobotu (27. 9.) o 15.00 h,“ uviedla Staroňová.
Počas podujatia si budú môcť návštevníci otestovať svoje vedomosti v pripravenom interaktívnom kvíze. K dispozícii bude aj mykologická poradňa, v rámci ktorej sa budú môcť dozvedieť niečo viac o hubách, ktoré so sebou prinesú. „Niektoré z týchto exemplárov sa dokonca môžu stať aj priamou súčasťou našej výstavy,“ doplnila Straroňová s tým, že návštevníkov čaká rozmanitosť tvarov, farieb a vôní húb.
