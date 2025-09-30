< sekcia Regióny
Zavádzajú najmodernejšiu technológiu pri liečbe karcinómu prsníka
Inovatívna metóda využíva magnetické zrno na presnú lokalizáciu nehmatných lézií zhubných nádorov prsníka.
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Národný onkologický ústav (NOÚ) v Bratislave prináša do klinickej praxe jednu z najmodernejších technológií v chirurgickej liečbe karcinómu prsníka - lokalizačný systém Sirius Pintuition. Inovatívna metóda využíva magnetické zrno na presnú lokalizáciu nehmatných lézií zhubných nádorov prsníka. Lekárom umožňuje s milimetrovou presnosťou určiť polohu a hĺbku nádoru ešte pred samotným zákrokom a zároveň prináša väčší komfort pre pacientky. Lekári z NOÚ o tom informovali na utorkovej tlačovej konferencii.
„Technológia Sirius Pintuition predstavuje významný posun v personalizovanej starostlivosti o ženy s karcinómom prsníka. Prináša nám možnosť operovať s čo najväčšou presnosťou a šetrnosťou, čo znamená nielen vyššiu úspešnosť zákrok, ale aj väčší komfort pre naše pacientky,“ uviedol vedúci lekár z oddelenia chirurgickej onkológie Marián Karaba. Ako uviedol, metóda sa v NOÚ využíva od januára, odkedy je na Slovensku hradená zdravotnými poisťovňami. Najprv ju však bolo potrebné pilotne overiť.
Metóda podľa odborníkov prináša pacientkam výrazné zlepšenie komfortu a znižuje tiež stres spojený s prípravou na operáciu. Zavedenie magnetického zrna prebieha v lokálnej anestézii a je rýchle, šetrné a pre väčšinu žien veľmi dobre tolerované. Počas operácie chirurg využije sondu, ktorá ho navedie k nádoru. Výhodou tiež je, že metóda umožňuje ponechať pacientkam čo najviac zdravého tkaniva.
„Na rozdiel od klasického vodiaceho drôtika, ktorý sa musí zavádzať tesne pred zákrokom, magnetické zrno vieme umiestniť až 180 dní pred operáciou. Pacientky tak nemusia absolvovať nepríjemné výkony v deň operácie a celý proces vieme lepšie naplánovať. Pre ženy to znamená menej stresu a pre nás chirurgov presnejšiu a efektívnejšiu prácu,“ ozrejmil primár centrálnych operačných sál NOÚ Miroslav Tomáš.
