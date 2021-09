Starosta obce Zavar: Dom tradícií bude slúžiť celoročne

Zavar 15. septembra (TASR) – Po niekoľkých mesiacoch prác otvára obec Zavar pri Trnave svoj nový Dom tradícií. Slávnosť pripravila na sobotu (18.9.) o 10.00 h, podľa starostu Lukáša Sochora sa nachádza v zrenovovanom sedliackom dome v susedstve obecného úradu (OÚ). Preto bude jeho záhrada slúžiť okrem iného počas všedných dní návštevníkom úradu i ako oddychová zóna. Návštevníkov potešia nielen lavičky s fontánou, ale aj exteriérová expozícia s kočom.



Obec sa pred niekoľkými mesiacmi rozhodla zakúpiť a následne sa pustila do obnovy objektu z rokov zhruba 1890 až 1900, celkové náklady vyšli na zhruba 175.000 eur. „Máme v ňom etnografickú časť, kde mapujeme, ako žili naši predkovia. Podarilo sa nám zhromaždiť nábytok, vybavenie domácnosti, textílie, stroje a ďalšie veci, ktoré boli bežnou súčasťou predchádzajúcich generácií,“ povedal Sochor pre TASR. Pre samosprávu je dôležité, ako podotkol, aby Dom tradícií bol využitý dlhodobo a celoročne, preto sa dohodli s miestnou školou, že v ňom bude realizovať voľnočasové aktivity.



Ďalšou časťou je expozícia skladateľa Gejzu Dusíka, ktorý sa v obci narodil. „Jeho dcéra nám z pozostalosti venovala viaceré vzácne predmety. Ide hlavne o klavír, na ktorom majster tvoril, tiež máme jeho osobnú korešpondenciu, fotografie z rodinných albumov, klavírne výťahy,“ informoval Sochor. V Dome tradícií chcú Zavarania robiť aj výstavy, starosta už vie o prvej, kde sa odprezentujú miestni výtvarní umelci.



Na sobotu je pripravený program, v ktorom sa predstaví o 11.00 h sólistka Slovenského národného divadla Monika Fabiánová, speváci Dušan Jarjabek, Jakuba Šeniglová a Peter Wurczer a tiež herec Juraj Sarvaš a tanečný súbor Mrvenica. Dom tradícií bude možné navštíviť po otvorení počas celého dňa do 19.00 h. V nedeľu (19.9.) bude otvorený pre verejnosť od 13.00 do 18.00 h za prítomnosti starostu.