V Zavare obnovili výstavby Domu nádeje

Zavar 4. decembra (TASR) – V obci Zavar pri Trnave sa po desiatich rokoch rozhodli vrátiť k odloženému projektu výstavby nového domu smútku, ktorý dostal názov Dom nádeje. S realizáciou začali v uplynulých dňoch, do kolaudácie, ktorá by mala byť najneskôr o desať mesiacov, bude na smútočné obrady slúžiť ten pôvodný. Potom ho, ako uviedol pre TASR starosta Lukáš Sochor, plánujú asanovať. Následne by mali obnoviť aj celý cintorín.



Architektonický a výtvarný návrh na Dom nádeje je z roku 2010 a vypracovala ho miestna spoločnosť Riverstone, s.r.o. Je podľa starostu moderný a nadčasový, autor Peter Čambál nadviazal niektorými exteriérovými dizajnovými prvkami na umelecké stvárnenie sochy sv. Barbory, patrónky umierajúcich, ktorá je na cintoríne inštalovaná.



„Predchádzajúce vedenie uprednostnilo dôležitejšie investičné akcie v obci a pre nedostatok finančných prostriedkov muselo projekt napriek snahe o realizáciu pozastaviť,“ povedal Sochor. Súčasný dom smútku je v pôvodnom stave a potreboval by aj tak opravu, preto vedenie obce uprednostnilo, vzhľadom aj na plánovanú rekonštrukciu cintorína, investovať finančné prostriedky do výstavby nového. Potrebných viac ako pol milióna eur sa podarilo nájsť vo vlastných zdrojoch.



Celková úžitková plocha objektu bude 235 m2, pozostáva z obradnej časti a zázemia. „Celková dispozícia objektu je uspôsobená a pripravená aj na konanie smútočných omší, ktoré sa doteraz konali v miestnom kostole. Po omši sa bolo potrebné premiestniť na cintorín, nakoľko súčasný dom smútku slúženie bohoslužby neumožňuje,“ dodal starosta.



Obec vyhlásila na dodávateľa stavebných prác verejnú súťaž, do ktorej sa celkovo prihlásili traja uchádzači. Najvýhodnejšiu ponuku predložila spoločnosť Krajča-Behúl, s.r.o. z Trnavy.