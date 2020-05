ZAVARILI SI: Dvaja opití vodiči šoférovali to isté auto

Trnava/Hlohovec 4. mája (TASR) – Dvoch opitých mužov za volantom toho istého auta odchytila polícia v nedeľu (3. 5.) po polnoci v Trnave, miestnej časti Oravné. Najskôr kontrolovala 48-ročného vodiča Citroën Berlingo a namerala mu pri dychovej skúške na alkohol 2,77 promile. Okrem toho policajti zistili, že má na 72 mesiacov, až do roku 2023, zákaz viesť motorové vozidlá. Muža zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Martina Kredatusová.



"Jeho opitému kamarátovi pravdepodobne napadla myšlienka, že sa postará o auto. Asi po 40 minútach si sadol za volant Citroënu 51-ročný Trnavčan. Jeho kontrolovala už ďalšia hliadka a muži asi rovnako popíjali, lebo nameraná hodnota alkoholu v jeho dychu vystúpila tiež na 2,77 promile. Do cely poputoval aj tento vodič Berlinga a obaja už boli obvinení z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a mladší navyše aj z marenia výkonu úradného rozhodnutia," dodala hovorkyňa.



Hlohovskí policajti, ako doplnila, počas sobotňajšej kontroly (2. 5.) zastavili takisto opitého vodiča. Mal 2,21 promile alkoholu, a zákaz viesť vozidlá do roku 2021. Aj on si vyslúžil obvinenie za obidva prečiny.