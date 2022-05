Záväzky martinskej nemocnice by mohli po oddlžení klesnúť o 58 percent

Martin 12. mája (TASR) – Univerzitná nemocnica Martin (UNM) hospodárila v roku 2021 so stratou 20,54 milióna eur a jej záväzky voči dodávateľom predstavovali k 31. marcu tohto roka 48,085 milióna eur. Podľa hovorkyne UNM Kataríny Kapustovej by záväzky mohli klesnúť zhruba o 58 percent, ak by sa do aktuálneho oddlžovania zapojili všetci dodávatelia, voči ktorým UNM eviduje záväzky splatné do 30. novembra 2020.



Podotkla, že v tejto chvíli nie je možné konkretizovať, aký bude zostatok záväzkov voči dodávateľom po oddlžení. "Závisí to od toho, koľko dodávateľov sa do procesu oddlženia zapojí a s akou výškou diskontu," uviedla Kapustová.



Pripomenula, že podmienkou zapojenia sa nemocnice do procesu oddlženia bolo podpísanie mandátnej zmluvy s Ministerstvom zdravotníctva SR. "Sú v nej stanovené konkrétne ekonomické a medicínske ukazovatele, ktoré budú predmetom sledovania po ukončení aktuálnej etapy oddlženia. Ukazovatele sú zamerané do oblasti riadenia nákladovej efektívnosti a ďalšieho nezvyšovania záväzkov. Ich plnenie je závislé nielen od prijímaných interných opatrení, ale aj od doriešenia ďalších otvorených otázok, spojených napríklad s preplácaním zdravotných výkonov od zdravotných poisťovní," dodala hovorkyňa UNM.



Nemocnice sa mohli uchádzať o oddlženie v hodnote 575 miliónov eur. Rezort zdravotníctva v marci podpísal mandátne zmluvy so zdravotníckymi zariadeniami, ktoré prejavili záujem zúčastniť sa na oddlžení. Šéf rezortu Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) odhadol, že z vyčleneného balíka sa vyčerpá okolo 300 miliónov eur. Čo ďalej s dlhmi nemocníc, sa bude podľa jeho slov riešiť po ukončení oddlžovania. Dlh v zdravotníctve na konci minulého roka dosiahol 801,58 milióna eur, najväčšie dlhy majú štátne univerzitné a fakultné nemocnice, a to 718,70 milióna eur.