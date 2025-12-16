< sekcia Regióny
Zavedenie systému PAAS v Lamači je naplánované na 4. februára
Predmetná zóna má byť regulovaná v pracovné dni v jednej časti od 14.00 h do polnoci, v lokalite pri pošte od 16.00 h. V nedeľu má byť celá zóna regulovaná od 18.00 h do polnoci.
Autor TASR
Bratislava 16. decembra (TASR) - Hlavné mesto plánuje spolu s mestskou časťou Lamač zaviesť od 4. februára regulovaný systém parkovania PAAS aj v tejto mestskej časti. Lokalita LA1 je ohraničená ulicami Vrančovičova, Hodonínska, Havelkova, Podháj a Studenohorská. Informuje o tom na webovej stránke www.paas.sk, ktorá je venovaná projektu regulovaného parkovania. Parkovanie v lokalite bude možné len s platnou parkovacou kartou PAAS alebo po úhrade parkovného.
Predmetná zóna má byť regulovaná v pracovné dni v jednej časti od 14.00 h do polnoci, v lokalite pri pošte od 16.00 h. V nedeľu má byť celá zóna regulovaná od 18.00 h do polnoci. V tomto čase bude parkovanie spoplatnené sumou 0,50 eura na hodinu.
Dokončiť realizáciu vodorovného dopravného značenia v lokalite Podháj plánuje magistrát v januári 2026. „Vzhľadom na možné nepriaznivé zimné podmienky však môže dôjsť k tomu, že práce nebudú ukončené do termínu spustenia regulovaného parkovania PAAS v Lamači,“ konštatuje samospráva s tým, že v takom prípade bude v danej oblasti dočasne povolený zaužívaný spôsob parkovania až do úplného dokončenia dopravného značenia.
Magistrát pôvodne avizoval, že danú lokalitu spustí ešte v roku 2024.
Systém Bratislavského parkovacieho asistenta, ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.
Predmetná zóna má byť regulovaná v pracovné dni v jednej časti od 14.00 h do polnoci, v lokalite pri pošte od 16.00 h. V nedeľu má byť celá zóna regulovaná od 18.00 h do polnoci. V tomto čase bude parkovanie spoplatnené sumou 0,50 eura na hodinu.
Dokončiť realizáciu vodorovného dopravného značenia v lokalite Podháj plánuje magistrát v januári 2026. „Vzhľadom na možné nepriaznivé zimné podmienky však môže dôjsť k tomu, že práce nebudú ukončené do termínu spustenia regulovaného parkovania PAAS v Lamači,“ konštatuje samospráva s tým, že v takom prípade bude v danej oblasti dočasne povolený zaužívaný spôsob parkovania až do úplného dokončenia dopravného značenia.
Magistrát pôvodne avizoval, že danú lokalitu spustí ešte v roku 2024.
Systém Bratislavského parkovacieho asistenta, ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.