Zavedenie systému PAAS v zóne Ostredky je naplánované na 14. januára

Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Hlavné mesto plánuje spolu s mestskou časťou Ružinov zaviesť od 14. januára regulovaný systém parkovania PAAS v lokalite RU3 - Ostredky. Informuje o tom na webovej stránke www.paas.sk, ktorá je venovaná projektu regulovaného parkovania. Parkovanie v lokalite bude možné len s platnou parkovacou kartou PAAS alebo po úhrade parkovného.
Spustením zóny RU3 - Ostredky nadväzuje samospráva na už zavedené zóny RU3 - Štrkovec, RU3 - Trávniky, RU3 - Pošeň. Všetky tieto lokality budú v budúcnosti tvoriť celú zónu RU3. „Obyvatelia, ktorí bývajú vo všetkých štyroch spomínaných lokalitách, môžu parkovať ako rezidenti po zakúpení rezidentskej parkovacej karty v celej zóne RU3,“ podotýka samospráva.
Systém Bratislavského parkovacieho asistenta, ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.
