Zavedenie systému PAAS v zóne Pošeň je naplánované na 6. augusta

Bratislava 24. júla (TASR) - Hlavné mesto plánuje spolu s mestskou časťou Ružinov zaviesť od 6. augusta regulovaný systém parkovania PAAS v lokalite RU3 - Pošeň. Informuje o tom na webovej stránke www.paas.sk, ktorá je venovaná projektu regulovaného parkovania. Samospráva tým nadviaže na už zavedené zóny RU3 - Štrkovec, RU3 - Trávniky, RU3 - Klingerova kolónia a RU1 - Nivy.



Predmetná zóna bude regulovaná v pracovné dni od 12.00 h do polnoci a v nedeľu od 18.00 h. V tomto čase bude parkovanie spoplatnené sumou 1,50 eura na hodinu. Počas ostatných dní, teda v soboty a sviatky (mimo nedele), bude parkovanie bezplatné.



Okrem spoplatnenia parkovania aj v nedeľu, pre lepšie parkovanie vo večerných hodinách, pripomína hlavné mesto aj ďalšie zmeny v zóne. Týkajú sa napríklad jednosmernej premávky na Peterskej ulici (obmedzenie tranzitu z Gagarinovej na Tomášikovu), obytných zón (20 km/h) na uliciach Albrechtova, Borodáčova, Ondrejovova či Bystrého alebo zavedenie zóny 30 a stredových parkovacích pásov na Babuškovej ulici. Rozširovanie parkovacích kapacít avizuje magistrát aj na uliciach Seberíniho, Jašíkova, Chlumeckého/Exnárova a Šándorova.



„Zavedenie rezidentskej zóny vyčistí ulice Pošne, spraví ich bezpečnejšími a zvýhodní domácich obyvateľov pri parkovaní. Tak, ako sa nám to podarilo už vo väčšine Ružinova, od Nív až po Štrkovec a Trávniky,“ konštatuje starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti.



Priznáva zároveň, že Pošeň bola pre svoje špecifiká zatiaľ asi najťažším sídliskom pre prípravu kvalitného projektu. Verí však, že už čoskoro obyvatelia pocítia pozitívne dosahy rozšírenia parkovacej politiky.



Zóna RU3 zahŕňa podľa starostu celý ružinovský „štvorlístok“, teda sídliská Štrkovec, Trávniky, Pošeň a Ostredky. Každý obyvateľ týchto sídlisk tak môže s rezidentskou kartou neobmedzene parkovať na všetkých týchto sídliskách. Na budúci rok, v prípade záujmu občanov, by do tejto zóny mal pribudnúť aj Prievoz.



Zároveň avizuje, že po spustení zóny Pošeň sa samospráva púšťa do zóny Ostredky. V pláne je jej spustenie na jeseň. Očakáva, že verejné stretnutie s obyvateľmi k návrhu tejto zóny bude ešte v druhej polovici leta.



Systém Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS), ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.