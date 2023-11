Záver novembra na Horehroní bude patriť tradičnému Ondrejskému jarmoku

Brezno 23. novembra (TASR) - Na Horehroní zavládne od 30. novembra do 2. decembra pravá jarmočná atmosféra. V historickom centre Brezna sa uskutoční v poradí už 533. ročník Ondrejského jarmoku, na ktorý zavíta približne 200 predajcov. Nebudú chýbať košikári, keramikári, drotári, pernikári, kožušinári a ďalší ľudoví remeselníci zo Slovenska, ale aj Čiech, Poľska i Maďarska. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia breznianskeho magistrátu.



"Tento rok sa návštevníci môžu tešiť na ukážky výroby ručne tkaných kobercov, háčkovaných hračiek, pletenia košíkov, dlabanie misiek, drotárske remeslo i kovotepectvo. V remeselnej zóne na južnej strane námestia sa po novom bude dať občerstviť už len nápojmi, vianočným punčom, kávou a trdelníkmi. Hlavnú gastrozónu so všetkými jarmočnými dobrotami návštevníci nájdu v severnej časti námestia, kde zakotvia i obľúbené kolotoče a zábavné atrakcie," uviedla radnica.



V ponuke jarmočných špecialít nebude chýbať ani tradičná zabíjačková kapustnica či pravé dolnozemské klobásy. Ukážku ich výroby predvedú zástupcovia partnerského mesta Nadlak aj s dolnozemskými Slovákmi žijúcimi v Srbsku v Báčskom Petrovci.



Súčasťou podujatia bude tiež Trh regionálnych výrobcov, ktorý sa uskutoční 1. decembra od 10.00 do 17.00 h vo veľkej sále mestského hotela Ďumbier. Rovnako i bohatý kultúrny program, o ktorý sa postarajú rôzni hudobníci, speváci a pouliční umelci. Nakupovanie ľuďom spríjemní ľudová hudba Kučeravý javor, ktorá im zahrá a zaspieva priamo medzi stánkami.



"Keďže Ondrejský jarmok je jeden z najstarších jarmokov na Slovensku, chceli sme sa vrátiť k pôvodným tradíciám, keď umelci chodili pomedzi jarmočníkov a sprostredkovávali im dobrú náladu. Ľudia sa pri nich môžu pristaviť a zaspievať si s nimi, takže to bude oveľa živšie a autentickejšie," dodal brezniansky primátor Tomáš Abel.