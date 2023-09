Záver týždňa bude v Trnave patriť Tradičnému trnavskému jarmoku

Trnava 11. septembra (TASR) - Tento týždeň sa v Trnave nesie v znamení vrcholiacich príprav na Tradičný trnavský jarmok (TTJ). Od štvrtka do nedele (14. - 17. 9.) sa ulice centra mesta zaplnia stánkami predajcov občerstvenia i tradičných remesiel, pripravený je bohatý kultúrny program na viacerých pódiách. Súbežne s jarmokom sa v Parku Antona Bernoláka už niekoľko rokov koná Stredovek pod hradbami so stredovekým táborom, uviedla hovorkyňa radnice Veronika Majtánová.



Stánky budú rozložené na Hlavnej ulici a v jej okolí. Gastrozóna bude na Vajanského a pri Bernolákovej bráne, kde sa chystajú orchestre ľudovej hudby aj ľudová veselica. Hlavný program pripravili organizátori na Trojičné námestie. "Mikrofóny na hlavnom pódiu si budú podávať kapely rôznych žánrov. Piatkové popoludnie otvorí Ychabods, Le Payaco. Diváci si budú môcť vypočuť aj Bystríka, Adama Ďuricu, skupinu Billy Barman a jarmok ukončí v nedeľu Bukasový masív spolu s Allanom Mikušekom," uviedla Majtánová. V sobotu medzi 10.00 a 14.30 h sa budú z balkóna radnice v pravidelných intervaloch ozývať aj trubadúri.



Radnica ponúka na sobotu aj novinku, na schodoch kina Hviezda budú inštalované vizualizácie premien verejných priestorov Trnavy. "O projektoch sa bude možné porozprávať so zamestnancami mesta, ale predstaví sa tam aj divadielko pre deti, pesničkárka Blanch a ďalší," doplnila hovorkyňa.



Na Stredoveku pod hradbami budú v sobotu zásnuby. Pripomenú rok 1379, keď sa osemročný Žigmund Luxemburský, syn cisára Karola IV. zasnúbil s Máriou z Anjou, dcérou uhorského a poľského kráľa priamo v Trnave za účasti oboch panovníkov. Ceremoniálny sprievod sa začne o 20.00 h. Za svetla z fakieľ pôjde po Hlavnej ulici až k severnej veži mestských hradieb. Zásnuby spečatí horiaci výstrel z päťmetrového obliehacieho stroja trebuchet, trvalo inštalovaného na Hlbokej ulici. Pre deti TTJ pripravil Rozprávkový svet za hradbami, ktorý otvorí svoje brány v sobotu a nedeľu v Parku A. Bernoláka.



Možnosť vidieť jarmočisko z výšky ponúka výstup na mestskú vežu. Otvorená bude v predĺžených hodinách, v sobotu a v piatok až do 23.00 h.



Trnava ako slobodné kráľovské mesto (od roku 1238) dostala od viacerých panovníkov privilégium konania veľkých jarmokov. V meste bývalo osem veľkých trhov, ktoré sa neskôr transformovali na výročné trhy. Na septembrový (vždy sobota po 8. septembri) nadviazal súčasný TTJ. Silnú trhovú tradíciu mesta dokazuje aj skutočnosť, že Trnava mala istý čas názov Nagyszombath - Veľká sobota, podľa dňa konania trhov. Dnes už nikto nevie, koľko jarmokov má mesto za sebou, a tak sa jarmok koná bez označenia ročníka.