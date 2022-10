Záver vlakovej turistickej sezóny obstaral unikátny trojdňový expres

Banská Bystrica 6. októbra (TASR) - Unikátny trojdňový expres s názvom Za horami, za dolami ukončil tohtoročnú vlakovú turistickú sezónu v Banskobystrickom kraji. Putovanie po známych i menej známych lokalitách kraja si cestou vlakom vychutnalo 47 záujemcov. Informovala o tom Zuzana Jóbová z Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Dobrý kraj.



"Expres Za horami, za dolami nadviazal na úspech historických zážitkových vlakov v Banskobystrickom kraji. Tentoraz však neponúkol pasažierom jednodňový tematický zážitkový výlet do vybraných turistických destinácií, ale putoval po koľajniciach tri dni a najazdil viac ako 600 kilometrov. Išlo o unikátny pilotný projekt, ktorého cieľom bolo poskytnúť návštevníkom opäť niečo nové a originálne," uviedla Jóbová.



Pasažieri vlaku navštívili postupne Slovenskú Ľupču, Šumiac, Zádielsku tiesňavu, obec Háj, kúpele Číž a Fiľakovo. "Posledný deň jeho cesta smerovala do Kremnice," doplnila.



Podľa nej tento vlakový špeciál nebol bohatý len na zážitky a technické skvosty tratí, po ktorých vlak išiel, ale aj na nové priateľstvá a skvelú atmosféru, ktorú vytvorili samotní pasažieri.



Podľa Evy Macuľovej, ktorá je manažérkou zážitkových vlakov v Banskobystrickom kraji, previezli tieto obľúbené historické vláčiky za celú sezónu 2120 pasažierov a po koľajniciach najazdili spolu 3257 kilometrov. "Horehronský expres vyrazil na trať trikrát plus raz sme vypravili tzv. Horehronský expres špeciál. Zbojnícky expres a Expres 34 tunelov mali každý po štyri jazdy, Banícky expres spojil jednou jazdou Kremnicu a Banskú Štiavnicu. Novinkou tejto sezóny bola jedna jazda Sklárskeho expresu, jeden Novohradský expres a na záver sezóny Expres Za horami, za dolami. Enormný záujem o tento trojdňový vlak nás veľmi potešil," zhodnotila sezónu.



Na tvorbe tohto unikátneho projektu sa spoločne podieľala Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko a Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus. BBSK podporuje historické zážitkové vlaky už štvrtým rokom s cieľom rozvoja cestovného ruchu aj v menej známych regiónoch.