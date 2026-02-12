< sekcia Regióny
Záverečné stanovisko k výstavbe obchvatu Zvolena primátor Maňka víta
Maňka konštatoval, že vlani v októbri sa na rokovaní na ministerstve dopravy rozprával so štátnym tajomníkom Igorom Chomom o príprave severného obchvatu Zvolena.
Zvolen 12. februára (TASR) - Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR k výstavbe obchvatu Zvolena vníma jeho primátor Vladimír Maňka ako mimoriadne dôležitú správu pre mesto. Zvolen je podľa neho významným dopravným uzlom, v ktorom sa zbieha tranzitná doprava.
Dodal, že výrazne ovplyvňuje nielen plynulosť premávky, ale najmä kvalitu života obyvateľov. „Najviac to pociťujú obyvatelia desaťtisícového sídliska Sekier, ktoré je dnes pre hustú dopravu prakticky oddelené od centra mesta,“ spomenul primátor v stanovisku, ktoré vo štvrtok TASR poskytla hovorkyňa Zvolena Michaela Pšenáková.
Ako ďalej uviedol, zároveň ho potešili informácie od ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). „Potvrdil, že obchvat bude duálnym projektom, na ktorého financovaní sa bude podieľať aj rezort obrany. Investícia tak získava ešte vyššiu prioritu,“ zdôraznil Maňka.
Pozitívnou správou pre neho je aj potvrdenie, že letisko Sliač bude mať do budúcnosti aj civilný terminál. To môže podľa primátora významne posilniť turistickú a ekonomickú atraktivitu stredoslovenského regiónu. „Budeme naďalej sledovať a podporovať pokračovanie príprav výstavby obchvatu,“ reagoval.
MŽP SR vydalo záverečné stanovisko k 12 a pol kilometra dlhému obchvatu Zvolena, ktorý patrí medzi strategické investície štátu. Práve súhlasné stanovisko EIA je podľa ministerstva jedno z kľúčových dokumentov pre dobudovanie modernej, bezpečnej a environmentálne vhodnej cestnej infraštruktúry nielen na Pohroní. V stredu (11. 2.) to oznámili minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), minister obrany Kaliňák a minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
