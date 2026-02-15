< sekcia Regióny
Záverečný deň ceremoniálu EHMK Trenčín 2026 sa začal sv. omšou
Na sv. omši sa zúčastnili aj predstavitelia ostatných náboženských denominácií v Trenčíne.
Autor TASR
Trenčín 15. februára (TASR) - Slávnostnou svätou omšou v Piaristickom kostole sv. Františka Xaverského v Trenčíne odštartoval v nedeľu o 10.00 h záverečný deň otváracieho ceremoniálu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Informovala o tom PR manažérka EHMK Tereza Fojtová.
Slávnostnú sv. omšu celebruje David Tencer, pôvodom kapucín zo Slovenska, ktorý už niekoľko rokov pôsobí ako biskup rímskokatolíckej cirkvi v Reykjavíku na Islande. Na sv. omši sa zúčastnili aj predstavitelia ostatných náboženských denominácií v Trenčíne. Bezprostredne po omši pripravili organizátori koncert Komorného orchestra mesta Trenčín a sopranistky Paulíny Ovádkovej, ktorá aktuálne pôsobí v Hamburgu.
„My chceme hľadať aj kľúčový balans medzi nezávislou kultúrou a hodnotami, ktoré množstvo obyvateľov v našom meste a regióne zastáva. Som vďačný za to, že súčasťou programu sú aj omše. Dávame najavo, že ako mesto a kraj sa snažíme hľadať balans medzi ľuďmi, ktorí veria planéte a sebe a ľuďmi, ktorí sú nastavení na svoju vieru,“ zdôraznil trenčiansky primátor Richard Rybníček.
Po dvoch hektických dňoch pripravili organizátori na nedeľu uvoľnené tempo, vhodné na zdieľanie, oddych aj jemné objavovanie. Divákov čakajú aj divadielka a aktivity pre rodiny s deťmi, kultúrny program pre seniorov, literárne podujatia, čítačky a diskusie. Pokračovať budú výstavy a umelecké inštalácie v rôznych častiach mesta vrátane Trenčianskeho hradu.
V Kultúrno-kreatívnom centre (KKC) Hviezda sa od 14.00 h predstavia Mila Haugová, Robert Pospiš & Martin Sillay v poeticko-hudobnom programe Srna pozerajúca na Polárku. Od 16.30 h na rovnakom mieste vystúpia Japonci Toru Hasegawa a Madakobayashi s hudobno-tanečným taiko predstavením. Nedeľný program v KKC Hviezda vyvrcholí koncertom nórsko-slovenského zoskupenia Slovnorama.
V Synagóge sa od 18.00 h začne spoločný koncert troch hudobných zoskupení - sláčikového kvarteta Spectrum Quartett, ľudovej kapely Nogaband a vokálnej skupiny Ulijanky. Prinesie netradičné prepojenie klasickej a ľudovej hudby. Koncert obohatí špeciálne hosťovanie speváčky Simony Hulejovej.
