< sekcia Regióny
Zaviedli novú metódu liečby pacientov s hrozbou amputácie končatín
Zavedenie novej metódy je výsledkom úzkej spolupráce odborníkov úrazovej chirurgie a cievnej chirurgie.
Autor TASR
Žilina 13. mája (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Žilina ako prvá na Slovensku zaviedla do praxe unikátnu metódu TrueLok Elevate, ktorá prináša nové možnosti liečby pacientov s kriticky ohrozenými dolnými končatinami, chronickými nehojacimi sa ranami či diabetickými defektmi. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.
Podľa riaditeľa nemocnice a primára úrazovej chirurgie Juraja Kaciana moderný postup dáva nádej pacientom, u ktorých v minulosti často dochádzalo k závažným komplikáciám vedúcim k amputáciám, najmä dolných končatín. „Nová metóda využíva princíp transverzálneho kostného transportu, pri ktorom sa na vnútornej strane predkolenia vykoná takzvaná kortikotómia, teda oddelenie malej časti povrchovej vrstvy kosti, ktorá sa následne pomocou malého vonkajšieho fixátora kontrolovane posúva. Tým sa aktivujú prirodzené regeneračné mechanizmy organizmu a podporuje sa novotvorba ciev, čo vedie k zlepšeniu prekrvenia poškodenej oblasti,“ vysvetlil Kacian.
Inovatívna metóda vychádza z poznatkov, ktoré sa vo svete objavili pri používaní trakčných systémov na predlžovanie končatín. Odborníci pri nich pozorovali, že organizmus reaguje na mechanické podnety tvorbou nových ciev. „Vytvorenie nových ciev môže výrazne pomôcť pri hojení chronických rán a v mnohých prípadoch predstavuje reálnu šancu na záchranu končatiny. Ide o veľmi perspektívnu metódu, najmä pre pacientov s diabetom alebo so závažným periférnym artériovým ochorením,“ poznamenal cievny chirurg oddelenia chirurgie FNsP Žilina Ondrej Kováč.
Zavedenie novej metódy je výsledkom úzkej spolupráce odborníkov úrazovej chirurgie a cievnej chirurgie. Unikátny výkon doposiaľ zrealizovali u piatich pacientov. „Hoci proces liečby ešte pokračuje, doterajšie výsledky sú veľmi sľubné a veríme, že takýmto spôsobom budeme vedieť zlepšiť prognózu kritických pacientov,“ dodal riaditeľ nemocnice.
Podľa riaditeľa nemocnice a primára úrazovej chirurgie Juraja Kaciana moderný postup dáva nádej pacientom, u ktorých v minulosti často dochádzalo k závažným komplikáciám vedúcim k amputáciám, najmä dolných končatín. „Nová metóda využíva princíp transverzálneho kostného transportu, pri ktorom sa na vnútornej strane predkolenia vykoná takzvaná kortikotómia, teda oddelenie malej časti povrchovej vrstvy kosti, ktorá sa následne pomocou malého vonkajšieho fixátora kontrolovane posúva. Tým sa aktivujú prirodzené regeneračné mechanizmy organizmu a podporuje sa novotvorba ciev, čo vedie k zlepšeniu prekrvenia poškodenej oblasti,“ vysvetlil Kacian.
Inovatívna metóda vychádza z poznatkov, ktoré sa vo svete objavili pri používaní trakčných systémov na predlžovanie končatín. Odborníci pri nich pozorovali, že organizmus reaguje na mechanické podnety tvorbou nových ciev. „Vytvorenie nových ciev môže výrazne pomôcť pri hojení chronických rán a v mnohých prípadoch predstavuje reálnu šancu na záchranu končatiny. Ide o veľmi perspektívnu metódu, najmä pre pacientov s diabetom alebo so závažným periférnym artériovým ochorením,“ poznamenal cievny chirurg oddelenia chirurgie FNsP Žilina Ondrej Kováč.
Zavedenie novej metódy je výsledkom úzkej spolupráce odborníkov úrazovej chirurgie a cievnej chirurgie. Unikátny výkon doposiaľ zrealizovali u piatich pacientov. „Hoci proces liečby ešte pokračuje, doterajšie výsledky sú veľmi sľubné a veríme, že takýmto spôsobom budeme vedieť zlepšiť prognózu kritických pacientov,“ dodal riaditeľ nemocnice.