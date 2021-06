Zavíjanka v Detve ukáže zásady správneho čepčenia neviest

Detva 21. júna (TASR) – Zásady správneho čepčenia neviest a aj zachovanie tradícií budú súčasťou akcie Zavíjanka v Detve. Pre TASR to uviedla vedúca detvianskeho Centra tradičnej kultúry Andrea Jágerová.



Ako dodala, podujatie bude v stredu (23. 6.) o 17.00 h v Kultúrnom dome Chudobienec v historickej časti Detvy. Určená je najmä pre folklórne spevácke skupiny, ktoré sa v súčasnosti venujú polnočnému čepčeniu neviest na svadbách. „Nevesty si objednávajú tieto zoskupenia, ktoré však veľakrát nemajú informácie o tom, ako sa čepčí v lokalite, kde sa svadba deje,“ zhrnula s tým, že potom nie je akt v súlade s tradíciami. „Robia sa chyby. Zásadné princípy, ktoré čepčenie sprevádzali v minulosti, by však mali speváčky vedieť,“ zdôraznila.



Podľa nej sa na moderovanej metodickej diskusii zúčastnia pozvaní hostia. „Budú rozprávať o tom, ako sa dáva parta dolu z hlavy a predstavia aj obyčaje, ktoré nasledujú po čepčení,“ spomenula a doplnila, že účastníci dostanú informácie o tom, ako to v minulosti v Detve fungovalo. „Zobrazený bude cely akt a predstavíme aj ľudové pesničky, ktoré sa počas neho spievali,“ poznamenala.



Pripomenula, že na podujatie sa treba prihlásiť na adrese marcela.cernakova@gmail.com alebo na telefónnom čísle +421 948 211 531.



Centrum tradičnej kultúry v Detve je pobočka Podpolianskeho osvetového strediska a vznikla vlani v decembri. Špecializuje sa na výskum a dokumentáciu vybraných javov tradičnej kultúry a ich sprístupnenie odbornej i laickej verejnosti. Organizovať ich chcú prostredníctvom rôznych výstav, seminárov, metodických stretnutí, obrazových, zvukových záznamov a tvorbou digitálnej databázy.