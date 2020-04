Zavlažovacie vaky zefektívnia prísun vlahy k novovysadeným stromom

Trenčín 15. apríla (TASR) – Nedávno vysadené stromy v niektorých častiach Trenčína začali pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov (MHSL) zavlažovať pomocou zavlažovacích vakov. Ušetria čas, peniaze, vodu a pomôžu zlepšiť rast stromov.



Ako informoval Peter Kadák z MHSL, zavlažovacie vaky umiestnené ku stromom sa postarajú o efektívny prísun vlahy a postupné uvoľňovanie vody ku koreňovému systému vysadených stromov. Do jedného vaku sa zmestí asi 50 litrov vody, ktorá sa z neho postupne uvoľňuje šesť až desať hodín. „Vak stačí naplniť raz za 18 až 20 dní, inak by sa tieto stromy mali polievať raz za dva týždne,“ doplnil Kadák.



Približne 160 vakov pribudlo zväčša pri mladých sakurách, na Opatovskej ulici pri javoroch. Pomôžu stromom k rastu a zvýšia šancu na ich prijatie, zároveň ušetria vodu a ďalšie náklady spojené so zavlažovaním. Vaky pomôžu aj sakurám, ktoré pred časom poškodil vandal, no podarilo sa ich zachrániť. Dôkazom sú ich prvé tohtoročné kvety.



Zavlažovacie vaky umiestnili ku stromom na Inoveckej, Opatovskej a Soblahovskej ulici, na Ulici 28. októbra a v priemyselnom parku.