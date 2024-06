Závorové parkovisko pri Amfiteátri v Košiciach slúži motoristom

Košice 25. júna (TASR) - Závorové parkovisko na Festivalovom námestí pri Amfiteátri v Košiciach, ktoré v uplynulých týždňoch rozšírili o priľahlé parkovisko pred vstupom do areálu Amfiteátra, naplno slúži motoristom. Informovalo o tom mesto Košice na sociálnej sieti s tým, že úpravou a prepojením dvoch plôch vzniklo jedno závorové parkovisko s kapacitou 143 miest.



Vjazd naň sa nachádza v hornej časti parkoviska pred areálom Amfiteátra. Výjazd je na pôvodnom mieste spodného parkoviska. Magistrát pripomína, že plocha patrí do tarifnej zóny N a prvé dve hodiny parkovania sú zadarmo. "Doba spoplatnenia je od pondelka do piatka v čase od 7.30 do 18.00 h," uvádza. Počas víkendov a sviatkov je parkovanie počas celého dňa bezplatné.



Rozšírenie zóny regulovaného parkovania o parkovisko pred vstupom do areálu Amfiteátra schválilo mestské zastupiteľstvo v máji.