VRAŽDA MATKY S DCÉROU: Vyšetrovateľ už vzniesol obvinenie
Na mestskej polícii v Leviciach sa sám prihlásil 40-ročný muž, ktorý oznámil, že niekomu ublížil.
Autor TASR,aktualizované
Levice 13. februára (TASR) - Vyšetrovateľ Policajného zboru vzniesol obvinenie voči 40-ročnému mužovi za obzvlášť závažný zločin vraždy. Obvinenie súvisí s nálezom dvoch tiel v Leviciach. Telá bez známok života našli v byte na Ulici Boženy Slančíkovej Timravy vo štvrtok (12. 2.) v ranných hodinách, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Podľa vyjadrenia polície o život prišla matka a jej maloletá dcéra. Na mestskej polícii v Leviciach sa sám prihlásil 40-ročný muž, ktorý oznámil, že niekomu ublížil. Podozrivému mužovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.
Polícia v piatok zadržala 17-ročného študenta strednej školy. Ide o syna 40-ročného muža, ktorý mal v Leviciach vo štvrtok 12. februára zavraždiť ženu a jej maloletú dcéru. Zadržanie syna súvisí s jeho aktivitou na sociálnej sieti. Polícia sa zatiaľ k dôvodom zadržania syna nevyjadrila, okolnosti preveruje.
