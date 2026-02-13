Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. február 2026Meniny má Arpád
VRAŽDA MATKY S DCÉROU: Vyšetrovateľ už vzniesol obvinenie

.
Policajná snímka. Foto: Facebook: Polícia SR - Nitriansky kraj

Na mestskej polícii v Leviciach sa sám prihlásil 40-ročný muž, ktorý oznámil, že niekomu ublížil.

Autor TASR
aktualizované 
Levice 13. februára (TASR) - Vyšetrovateľ Policajného zboru vzniesol obvinenie voči 40-ročnému mužovi za obzvlášť závažný zločin vraždy. Obvinenie súvisí s nálezom dvoch tiel v Leviciach. Telá bez známok života našli v byte na Ulici Boženy Slančíkovej Timravy vo štvrtok (12. 2.) v ranných hodinách, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Podľa vyjadrenia polície o život prišla matka a jej maloletá dcéra. Na mestskej polícii v Leviciach sa sám prihlásil 40-ročný muž, ktorý oznámil, že niekomu ublížil. Podozrivému mužovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.



Polícia zadržala syna muža, ktorý zavraždil ženu s jej dcérou v Leviciach



Polícia v piatok zadržala 17-ročného študenta strednej školy. Ide o syna 40-ročného muža, ktorý mal v Leviciach vo štvrtok 12. februára zavraždiť ženu a jej maloletú dcéru. Zadržanie syna súvisí s jeho aktivitou na sociálnej sieti. Polícia sa zatiaľ k dôvodom zadržania syna nevyjadrila, okolnosti preveruje.
.

