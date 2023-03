Zázemie pre zničenú ZUŠ v Banskej Štiavnici poskytnú v budove SVP

Tlačová konferencia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR na tému situácia po požiari v historickom centre Banskej Štiavnice a symbolické odovzdanie do bezodplatného užívania budovy bývalého generálneho riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho podniku mestu pre účely Základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici. Na snímke vpravo minister životného prostredia SR Ján Budaj a vľavo primátorka mesta Banská Štiavnica Nadežda Babiaková počas tlačovej konferencie v Banskej Štiavnici 20. marca 2023. Foto: TASR Ján Krošlák

Banská Štiavnica 20. marca (TASR) – Základná umelecká škola (ZUŠ) v Banskej Štiavnici, ktorej budova bola poškodená víkendovým ničivým požiarom, nájde dočasné zázemie v budove bývalého generálneho riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR poskytne budovu mestu do bezodplatného užívania. V pondelok to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj na tlačovej konferencii v Banskej Štiavnici.uviedol Budaj.Podľa neho budovy Slovenského banského múzea (SBM), Berggerichtu a Galérie J. Kollára neboli poistené.pripomenul. Prečo objekty neboli poistené, sa bude podľa neho prešetrovať.Budova SVP podľa riaditeľky ZUŠ Ireny Chovanovej vyhovuje požiadavkám umeleckej školy. Približne 400 žiakov školy by tam malo nájsť adekvátne zázemie na výučbu.dodala.Ako uviedla primátorka mesta Nadežda Babiaková, do konca budúceho týždňa by mali byť zosumarizované náklady, ktoré budú potrebné na obnovu všetkých zasiahnutých budov. Podľa nej sa ozývajú aj subjekty, ktoré by prispeli na obnovu.pripomenula.