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Štvrtok 20. august 2026
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Zážitková Bus Tour predstaví príklady bývania v komunitách

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Súčasťou výjazdu budú zastávky v obciach Spišský Štiavnik, Veľká Lomnica, Lenartov a Zborov.

Autor TASR
Prešov 20. augusta (TASR) - Príklady svojpomocného bývania v marginalizovaných rómskych komunitách predstaví vo štvrtok Zážitková Bus Tour, ktorú organizuje Inovačné partnerské centrum (IPC) v spolupráci s neziskovou organizáciou Projekt DOM.ov. Účastníci počas jedného dňa navštívia viacero obcí, v ktorých si obyvatelia z marginalizovaných rómskych komunít stavajú vlastné domy svojpomocne. Program sa začne o 8.30 h v Prešove. TASR o tom informoval riaditeľ IPC Jozef Šimko.

Súčasťou výjazdu budú zastávky v obciach Spišský Štiavnik, Veľká Lomnica, Lenartov a Zborov. Účastníci sa tam stretnú s ľuďmi zapojenými do výstavby aj so starostami jednotlivých obcí.

Cieľom podujatia je priblížiť, ako model svojpomocného bývania funguje v praxi, aké má prínosy pre miestne komunity a akým spôsobom môže prispievať k riešeniu bývania v týchto lokalitách. Priestor bude aj na diskusiu, zdieľanie skúseností a predstavenie konkrétnych príkladov dobrej praxe.

Program bude prebiehať formou spoločného autobusového výjazdu medzi jednotlivými zastávkami.
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