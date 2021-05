Zážitkové centrum Aurelium bude od utorka otvorené

Bratislava 10. mája (TASR) - Od utorka 11. mája bude Zážitkové centrum vedy Aurelium opäť otvorené pre verejnosť. Po novom sú upravené aj otváracie hodiny. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.



Pre Zážitkové centrum vedy Aurelium je 11. máj významným dňom, pretože v tento deň v roku 1859 sa narodil Aurel Stodola. Práve po tomto slovenskom vedcovi svetového formátu je pomenované zážitkové centrum. "Dotyk sa v posledných mesiacoch začal vnímať ako rizikový faktor. Keďže v Aureliu spoznávajú ľudia vedu práve prostredníctvom dotyku, museli sme sa precízne pripraviť na to, aby bola naša prevádzka pre návštevníkov bezpečná," uviedla Martina Ivičič, PR špecialistka zážitkového centra.



"Tešíme sa na návštevníkov, ktorí majú po dlhšej dobe možnosť opäť spoznávať vedu zábavnou formou. Aby sme vyšli v ústrety školopovinným žiakom a študentom, upravili sme naše otváracie hodiny," priblížil vedúci centra Martin Smeja. V pracovných dňoch okrem pondelka bude Aurelium otvorené od 13.00 do 18.00 h. V sobotu, keď zvyknú Aurelium navštevovať najmä rodiny, bude otvorené od 10.00 do 18.00 h.



Sprístupnenie zážitkového centra pre verejnosť je spojené s aktuálnymi hygienickými opatreniami. Povinnosťou je nosenie ochranného rúška, dezinfekcia rúk pri vstupe, dodržiavanie bezpečného odstupu medzi návštevníkmi a meranie teploty.