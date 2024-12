Zážitkové centrum vedy a planetárium je o krok bližšie k realite

Bratislava 12. decembra (TASR) - Plánované zážitkové centrum vedy a planetárium v Bratislave je o krok bližšie k realite. Bratislavské mestské zastupiteľstvo (MsZ) vo štvrtok schválilo prenájom pozemkov za jedno euro na rok v zoologickej záhrade na dobu 50 rokov pre Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR, príspevkovú organizáciu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja mládeže (MŠVVaM) SR.



Zážitkové centrum a planetárium by malo vzniknúť na mieste súčasného chovného zariadenia žiráf, zebier a pštrosov. Zároveň by sa tým mali zlepšiť aj podmienky zvierat v zoo, keďže súčasná ubikácia a výbeh žiráf, zebier a pštrosov sa nachádza v bezprostrednej blízkosti diaľnice. "Zvieratá sa presunú na voľné lúky na kopec pod výbehom nosorožcov. Presunom získajú približne desaťkrát väčšiu plochu vonkajšieho výbehu," konštatuje hlavné mesto s tým, že to koncepčne zapadne aj do zámeru vytvoriť tzv. africký kopec.



Investícia spojená s projekčnými prácami a samotnou výstavbou nového výbehu pre žirafy, zebry a pštrosy bude zabezpečená zo strany CVTI. Jeho úlohou bolo tiež vypracovanie overovacej štúdie s návrhom ekonomicky udržateľného prevádzkového modelu. Za predpokladu získania financovania je tiež jeho úlohou v spolupráci so zoo rozpracovať prevádzkový koncept areálu. Bratislavská zoo má mať zastúpenie v súťažnej komisii, ktorú vymenuje CVTI na výber dodávateľa projektovej dokumentácie zážitkového centra vedy a planetária. Nasledovať má tiež vyhlásenie architektonickej súťaže, vypracovanie štúdií a dokumentácií či vybavenie povolení. So samotnou výstavbou centra by sa malo výhľadovo začať v roku 2028.



Bratislavské mestské zastupiteľstvo ešte vlani koncom júna rozhodlo, že plánované planetárium a mediatéka na nábreží Dunaja v Bratislave nebudú. Poslanci vtedy schválili úpravu dohody s developerom týkajúcu sa záväzku za pozemky pod bývalým Parkom kultúry a oddychu (PKO). Hlavné mesto však deklarovalo, že má záujem o podporu vedy a výskumu a rozumie snahám o vybudovanie planetária. Zastávalo však názor, že takáto inštitúcia má byť umiestnená vo vhodnej lokalite a vo vhodných priestoroch s potenciálom rozrastať sa o nové funkcie v oblasti vedy a vzdelávania. Aj v tejto súvislosti podpísalo so združeniami Slovenské planetáriá a Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity memorandum o spolupráci. Následne pristúpil aj Bratislavský samosprávny kraj, Slovenská akadémia vied, Centrum vedecko-technických informácií SR a zoo.



Prepojenie zážitkového centra vedy, planetária s areálom zoo má umožniť vytvoriť ucelený program pre deti, školy aj rodiny počas celého roka. Planetárium má slúžiť nielen pre propagáciu vedeckých poznatkov v oblasti vesmíru a iných vied, ale súčasne ako multifunkčný prezentačný priestor. Vzhľadom na plánovanú lokalitu a inštitúcie, ktoré v nej sídlia, je zároveň veľký potenciál pre začlenenie centra a planetária do väčšieho komplexu vedeckovýskumných, vzdelávacích či iných popularizačných inštitúcií. Snaha o vybudovanie nového zážitkového centra vedy a techniky vyplýva z faktu, že existujúce centrum vedy Aurelium na Bojnickej ulici je za hranicou životnosti.