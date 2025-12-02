< sekcia Regióny
Zážitkové centrum vedy v Bratislave pripravuje program na Mikuláša
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave pripravuje program na sobotňajší (6. 12.) sviatok svätého Mikuláša. Návštevníci sa môžu tešiť na kúzelnícke vystúpenie a bublinovú šou, Mikulášsku šou, Teslov svet, Laserovú šou a mnoho sprievodných aktivít. TASR o tom informovala špecialistka externej komunikácie Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR Stanislava Luptáková.
„Mikuláš do Aurelia prinesie spoločné zážitky. Pripravený program spojí svetelné efekty, kúzla a vedecké objavy, aby si návštevníci odniesli domov radosť aj nové poznatky a inšpirácie,“ priblížila riaditeľka Zážitkového centra vedy Aurelium Dominika Petriková.
Luptáková priblížila, že kúzelnícke vystúpenia a bublinová šou sa uskutočnia o 9.00 h a následne o 11.00 h. Mikulášska šou sa bude konať na obed. Bratislavské Aurelium prinesie popoludní časť Teslov svet, ktorého súčasťou je Teslova cievka a ďalšie exponáty pracujúce s vysokým napätím. Návštevníci uvidia aj Laserovú šou so svetelnými efektmi a prvkami. Program zakončí dobrodružné popoludnie v Aureliu.
Sprievodné aktivity zahŕňajú maľovanie na tvár či inteligentné dielne SmartLaby v ktorých si záujemcovia môžu vyskúšať robotiku, techniky pyrografie či pozrieť si fungovanie 3D tlače. Priamo na mieste sa záujemcovia budú môcť bližšie zoznámiť s pyrografiou, vyskúšajú si roboty M-Boty či Ozoboty.
