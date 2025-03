Zážitkové prehliadky Piešťany podľa Wintera pokračujú aj na jar

Piešťany 9. marca (TASR) - Zážitkové prehliadky s názvom Piešťany podľa Wintera budú pokračovať aj na jar. Uskutočnia sa počas sobôt 15. marca, 29. marca a 12. apríla so začiatkom o 16.00 h na Kolonádovom moste v Piešťanoch. Informoval o tom Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj.



Z memoárov jednej z najvýraznejších osobností slovenského kúpeľníctva vychádza audiohra v podaní hercov Divadla Jána Palárika v Trnave. Účastníci zážitkových prehliadok budú počúvať toto dielo prostredníctvom slúchadiel. Scény zo života rodiny Winterovcov priamo v uliciach mesta znázornia herci z ochotníckych divadiel.



"Zážitkové prehliadky Piešťany podľa Wintera sú postavené na jedinečnostiach, ktoré kúpeľné mesto ponúka - okrem liečivých prírodných zdrojov to je napríklad aj prvotriedna architektúra či atmosféra obľúbenej dovolenkovej destinácie," priblížila Katarína Rohaľová z KOCR Trnavský kraj.



Okrem zážitkových prehliadok pripravila KOCR Trnavský kraj na marec a apríl napríklad aj výlety do prírody. Jarné lesopotulky zavedú turistov na nenáročné prechádzky po Malých Karpatoch.