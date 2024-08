Zážitkové prehliadky predstavujú atraktivity Prešova a Bardejova

Prešov 14. augusta (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska v spolupráci s miestnymi sprievodcami pripravila sprevádzané prehliadky v centre Prešova a v Bardejove a jeho okolí. Ide o zážitkové prehliadky, ktoré sú určené širokej verejnosti. TASR o tom informovala Barbora Čechová z KOCR Severovýchod Slovenska.



"Prehliadky s miestnymi sprievodcami ponúkajú intenzívnejší zážitok z návštevy daného miesta. Sprievodcovia predstavia a ukážu miesta, ktoré si často bežný návštevník nevšimne, upozornia na kuriozity a zaujímavosti či lokálne produkty," predstavil myšlienku prehliadok Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.



Prehliadky majú vymedzený počet účastníkov, vďaka čomu môžu aktívne komunikovať so sprievodcami a užiť si osobnejší zážitok.



V Prešove je pripravená zážitková prehliadka Na vandrovke po Prešove, ktorá predstavuje miesta s prívlastkom "naj". "Turisti spoznajú nielen dominanty historického centra, ale aj miesta späté s najslávnejšími rodákmi Prešova, najstaršiu školu, najstarší hostinec alebo najskvostnejšiu fasádu jedného z palácov. Zavedieme ich aj k najnenápadnejšej pamiatke za hradbami mesta, v ktorej kedysi bolo pozoruhodné zariadenie machina hydraulika či do kostola s najväčšou zbierkou relikvií," predstavila časť programu sprievodkyňa Andrea Sivaničová. Sprevádzaniu po Prešove sa venuje vyše 15 rokov.



Historické jadro Bardejova je od roku 2000 zapísané v UNESCO. Jeho atraktivitami sprevádza počas zážitkovej prehliadky Kúzlo Bardejova a jeho okolia dlhoročná sprievodkyňa Mária Raabová. Táto prehliadka je celodenná a zahŕňa aj návštevu Bardejovských Kúpeľov, kyslíkovej dráhy, ochutnávku minerálnych vôd, kúpeľných oblátok, bardejovského piva, návštevu hradu Zborov a dreveného kostolíka v Hervartove (UNESCO).



Obe mestá môžu návštevníci podľa Čechovej spoznávať aj počas už tradičných tematických prehliadok. V Prešove je to Objavovanie Prešova, vždy druhú nedeľu v mesiaci. V Bardejove a Bardejovských Kúpeľoch sú to najmä tematické prehliadky Pišinger o piatej. Turisti môžu využívať aj služby miestnych sprievodcov, napríklad cez turistické informačné centrá v daných mestách.



Zážitkové prehliadky miest, ktoré pripravila KOCR Severovýchod Slovenska, pokračujú aj mimo letnej sezóny. Sú súčasťou ponuky zážitkov, ktoré vytvorili KOCR Severovýchod Slovenska a spolupracovníci v regiónoch Prešovského samosprávneho kraja. K ďalším zážitkom patrí napríklad sprevádzanie v Karpatských bukových pralesoch, pozorovanie zveri vo Vysokých Tatrách, putovanie po stopách prvej svetovej vojny s historikom Martinom Drobňákom, návšteva včelárky v Nižnej Písanej alebo výroba drôtených výrobkov s remeselníčkou vo svidníckom skanzene.



Celú ponuku a voľné termíny nájde verejnosť na webstránke KOCR Severovýchod Slovenska.