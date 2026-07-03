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Zážitkové vlaky štartujú letnú sezónu, novinkou je Podpoliansky expres
Počas tohtoročného leta čaká cestujúcich séria výletov spájajúcich cestovanie historickými vlakmi, regionálne tradície, kultúru a atraktívny sprievodný program.
Autor TASR
Banská Bystrica 3. júla (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) spúšťa novú sezónu zážitkových vlakov, ktoré patria medzi najúspešnejšie turistické produkty v regióne. Tematické jazdy historickými vlakmi každoročne prilákajú stovky návštevníkov. Banícky expres vyráža už v sobotu (4. 7.). TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.
Počas tohtoročného leta čaká cestujúcich séria výletov spájajúcich cestovanie historickými vlakmi, regionálne tradície, kultúru a atraktívny sprievodný program. Návštevníci sa môžu tešiť na obľúbené expresy, ktoré ich prevedú Horehroním, Podpoľaním, ale i banskou a sklárskou históriou kraja.
„Zážitkové vlaky organizujeme od roku 2019, keď sme na koľaje vypravili prvý Horehronský expres. Postupne k nemu pribudli ďalšie, Banícky, Sklársky do Katarínskej Huty, Parný zbojnícky expres, Horehronský expres špeciál, Expres 34 tunelov a najnovšie Podpoliansky expres. Za sedem rokov sme zrealizovali viac ako 70 jázd historických zážitkových vlakov do rôznych kútov BBSK a prepravili vyše 16.000 cestujúcich,“ zhodnotila produktová manažérka KOCR Banskobystrický kraj Turizmus Eva Macuľová s tým, že v tejto sezóne vypravia zážitkové vlaky na 13 jázd.
Novinkou je Podpoliansky expres, ktorý návštevníkov 18. júla prenesie do čias lesných železníc pod Poľanou. Historický vlak povedie z Banskej Bystrice cez Zvolen do Vígľaša a Pstruše po trase inšpirovanej legendárnou lesnou železnicou Vígľaš - Kyslinky. Počas jazdy ožijú príbehy horárov, lesníkov a furmanov prostredníctvom divadelných scénok, hudby a ukážok tradičného života na Podpoľaní. Program bude pokračovať aj po príchode do cieľa, kde sa návštevníci môžu tešiť na atmosféru tradičného drevárskeho regiónu a furmanské preteky na Masarykovom dvore.
Počas tohtoročného leta čaká cestujúcich séria výletov spájajúcich cestovanie historickými vlakmi, regionálne tradície, kultúru a atraktívny sprievodný program. Návštevníci sa môžu tešiť na obľúbené expresy, ktoré ich prevedú Horehroním, Podpoľaním, ale i banskou a sklárskou históriou kraja.
„Zážitkové vlaky organizujeme od roku 2019, keď sme na koľaje vypravili prvý Horehronský expres. Postupne k nemu pribudli ďalšie, Banícky, Sklársky do Katarínskej Huty, Parný zbojnícky expres, Horehronský expres špeciál, Expres 34 tunelov a najnovšie Podpoliansky expres. Za sedem rokov sme zrealizovali viac ako 70 jázd historických zážitkových vlakov do rôznych kútov BBSK a prepravili vyše 16.000 cestujúcich,“ zhodnotila produktová manažérka KOCR Banskobystrický kraj Turizmus Eva Macuľová s tým, že v tejto sezóne vypravia zážitkové vlaky na 13 jázd.
Novinkou je Podpoliansky expres, ktorý návštevníkov 18. júla prenesie do čias lesných železníc pod Poľanou. Historický vlak povedie z Banskej Bystrice cez Zvolen do Vígľaša a Pstruše po trase inšpirovanej legendárnou lesnou železnicou Vígľaš - Kyslinky. Počas jazdy ožijú príbehy horárov, lesníkov a furmanov prostredníctvom divadelných scénok, hudby a ukážok tradičného života na Podpoľaní. Program bude pokračovať aj po príchode do cieľa, kde sa návštevníci môžu tešiť na atmosféru tradičného drevárskeho regiónu a furmanské preteky na Masarykovom dvore.