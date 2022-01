Ponuku cestovky Banskobystrického kraja využilo takmer 6300 klientov

Banská Bystrica 16. januára (TASR) – Takmer 6300 klientov si v minulom roku zakúpilo niektorý zo zážitkov v ponuke cestovnej kancelárie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Za horami, za dolami. Ako TASR informovala marketingová manažérka krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová, v porovnaní s rokom 2020 ide o 60-percentný nárast.



Cestovná kancelária Za horami, za dolami v roku 2020 ponúkala 57 rôznych zážitkov, ktoré si zakúpilo približne 4000 klientov. V roku 2021 bolo v ponuke 55 zážitkov, o ktoré prejavilo záujem takmer 6300 ľudí. Najväčší podiel, a to takmer 50 percent, tvorili klienti zážitkových vlakov.



"Ďalšia významná skupina sú návštevníci dvoch podujatí, ktoré sme organizovali spolu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu (OOCR) Región Gron a Stredné Slovensko. Bol to druhý ročník podujatia Kráľovská svadba na Pustom hrade a prvý ročník podujatia Glgáč – hrnčiarska slávnosť na hrade Revište. Tieto podujatia navštívilo viac ako 1100 platiacich návštevníkov," dodala manažérka krajskej cestovnej kancelárie Eva Macuľová.



Medzi tradične obľúbené zážitky patria v Banskobystrickom kraji i komentované prehliadky hradov Pohronskej hradnej cesty, ktoré boli na hradoch Revište či Šášov obohatené i o dobové divadelné scény. "Túto sezónu sme doplnili komentované prehliadky zaniknutých lokalít Pohronskej hradnej cesty. Vďaka nim mohli návštevníci objaviť tajomstvá bývalých hradov ako Breznica, Peťuša či Teplica," doplnil Jiří Pěč z OOCR Stredné Slovensko.



Cestovná kancelária BBSK ponúka zážitky z ôsmich rôznych okruhov už štvrtý rok. Výnimkou nie sú ani zimné mesiace, počas ktorých je možné zakúpiť si napríklad kurzy bežkovania či spoznávanie krajiny z koča ťahaného koňom. V ponuke sú i sprevádzané výlety prírodnými lokalitami či zážitky zamerané na remeselnú výrobu. Dostupné sú na webovej stránke cestovnej kancelárie Za horami, za dolami.



"Zážitková cestovná kancelária Banskobystrického kraja je pre nás nástroj, ako podporovať ekonomiku v regiónoch. Prostredníctvom Rozvojovej agentúry Banskobystrického kraja máme nastavený mechanizmus, ktorý podporuje zmysluplné projekty. Ich zmysluplnosť spočíva práve v tom, že pomáhajú tvoriť udržateľné turistické produkty, do ktorých sú zaangažovaní miestni," uviedol predseda BBSK Ján Lunter.