VIDEO: Zaznamenali dvoch vodičov, ktorí telefonovali počas šoférovania

Bratislava 15. júla (TASR) - Bratislavská krajská polícia zaznamenala dvoch vodičov, ktorí telefonovali počas šoférovania. Obaja dostali pokutu. Informovala o tom na sociálnej sieti.



Po diaľnici D1 v smere do Trnavy jazdil 47–ročný vodič s mobilom pri uchu. „Tento jeho priestupok zaznamenali diaľniční policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave a vodičovi uložili blokovú pokutu,“ priblížila polícia. Druhý bol 48-ročný vodič z Holandska, ktorý počas jazdy na diaľnici D2 v smere do Bratislavy taktiež počas jazdy použil mobilný telefón. Preto ho rovnako policajti vyriešili v blokovom konaní.



Polícia pripomína, že vodič nesmie počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefón či iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie, okrem použitia systému „voľné ruky“. Ide o porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom, za čo hrozí pokuta do výšky 150 eur v blokovom a rozkaznom konaní a pokuta od 60 do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov v správnom konaní.