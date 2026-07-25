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Zázrivské halušky 2026 otestujú účastníkov vo varení halušiek
Ako obec informovala na svojom webe, podujatie je súčasťou jubilejného 20. ročníka Zázrivských dní a zároveň osláv 470.
Autor TASR
Zázrivá 25. júla (TASR) - V oravskej obci Zázrivá v okrese Dolný Kubín si účastníci sobotného podujatia Zázrivské halušky 2026 zasúťažia vo varení a jedení tradičných bryndzových halušiek. Ako obec informovala na svojom webe, podujatie je súčasťou jubilejného 20. ročníka Zázrivských dní a zároveň osláv 470. výročia prvej písomnej zmienky o obci Zázrivá.
Trojdňový festivalový program ponúka od piatka (24. 7.) do nedele (26. 7.) folklór, hudbu, tradície, súťaže v pílení dreva, pletení korbáčikov a pití žinčice. V nedeľu sa bude po slávnostnej svätej omši konať ľudový krojovaný sprievod, ktorého súčasťou bude sčítanie krojovaných pod názvom „Kolo nás?!“.
„Sprievodné atrakcie pre veľkých aj malých ponúkajú gazdovské dvory s dobrotami, ukážky výroby syrov a korbáčikov, kováčsku vyhňu, vozenie na koči, výstavu zvierat, včelárske múzeum a krásne umelecké výstavy v kultúrnom dome,“ doplnili z obce.
Trojdňový festivalový program ponúka od piatka (24. 7.) do nedele (26. 7.) folklór, hudbu, tradície, súťaže v pílení dreva, pletení korbáčikov a pití žinčice. V nedeľu sa bude po slávnostnej svätej omši konať ľudový krojovaný sprievod, ktorého súčasťou bude sčítanie krojovaných pod názvom „Kolo nás?!“.
„Sprievodné atrakcie pre veľkých aj malých ponúkajú gazdovské dvory s dobrotami, ukážky výroby syrov a korbáčikov, kováčsku vyhňu, vozenie na koči, výstavu zvierat, včelárske múzeum a krásne umelecké výstavy v kultúrnom dome,“ doplnili z obce.