Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 25. júl 2026Meniny má Jakub
< sekcia Regióny

Zázrivské halušky 2026 otestujú účastníkov vo varení halušiek

.
Na snímke súťaž družstiev vo varení halušiek počas medzinárodnej súťaže vo varení a jedení bryndzových halušiek v sobotu 24. mája 2025 v Terchovej. Foto: FOTO TASR - Daniel Stehlík

Ako obec informovala na svojom webe, podujatie je súčasťou jubilejného 20. ročníka Zázrivských dní a zároveň osláv 470.

Autor TASR
Zázrivá 25. júla (TASR) - V oravskej obci Zázrivá v okrese Dolný Kubín si účastníci sobotného podujatia Zázrivské halušky 2026 zasúťažia vo varení a jedení tradičných bryndzových halušiek. Ako obec informovala na svojom webe, podujatie je súčasťou jubilejného 20. ročníka Zázrivských dní a zároveň osláv 470. výročia prvej písomnej zmienky o obci Zázrivá.

Trojdňový festivalový program ponúka od piatka (24. 7.) do nedele (26. 7.) folklór, hudbu, tradície, súťaže v pílení dreva, pletení korbáčikov a pití žinčice. V nedeľu sa bude po slávnostnej svätej omši konať ľudový krojovaný sprievod, ktorého súčasťou bude sčítanie krojovaných pod názvom „Kolo nás?!“.

Sprievodné atrakcie pre veľkých aj malých ponúkajú gazdovské dvory s dobrotami, ukážky výroby syrov a korbáčikov, kováčsku vyhňu, vozenie na koči, výstavu zvierat, včelárske múzeum a krásne umelecké výstavy v kultúrnom dome,“ doplnili z obce.
.

Neprehliadnite

ECB predstavila návrhy nových bankoviek

Program TASR TV je bohatší o nové relácie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Júl ešte nepovedal posledné slovo

VÁŽNY PRACOVNÝ ÚRAZ: Muža prevážali do nemocnice vrtuľníkom