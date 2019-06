Zázrivské halušky mali opäť i charitatívny rozmer, výťažok pôjde deťom

V súťaži vo varení a jedení halušiek sa predstavilo niekoľko tímov, súčasťou podujatia je i kultúrny program, v ktorom sa predstavia folklórne súbory Zázrivček, Zázrivá a Sliačanka.

Zázrivá 22. júna (TASR) - Oravská obec Zázrivá v okrese Dolný Kubín si v sobotu uctila tradičné zázrivské halušky s bryndzou. Súťažné podujatie malo opäť i charitatívny rozmer, výťažok z neho pôjde deťom.



"Zázrivské halušky sú špecialitou, ktorá patrila do jedálnička našich predkov. Podujatím si uctíme ich hlavnú potravinu, a tou je zázrivská bryndza," povedal starosta obce Matúš Mních.



Podujatie má podľa neho i charitatívny rozmer. "Už dlhé roky ho organizujeme v spolupráci so Špeciálnou základnou školou pre žiakov s telesným postihnutím v Dolnom Kubíne a výťažok z tejto akcie poputuje na ich účely, či už na výlet pre deti, prípadne niečo iné. To už nechávame každoročne na nich," priblížil.



V súťaži vo varení a jedení halušiek sa predstavilo niekoľko tímov, súčasťou podujatia je i kultúrny program, v ktorom sa predstavia folklórne súbory Zázrivček, Zázrivá a Sliačanka. Večer bude patriť vystúpeniu Zubrohlavské struny a revival skupine Boney M Again. Podujatie ukončia v obci zapálením jánskeho ohňa a zábavou do rána.