Zber kuchynského bioodpadu si Trnavčania osvojili už v začiatku

Trnava 6. februára (TASR) – Zber kuchynského bioodpadu sa v Trnave ujal hneď na začiatku do tej miery, že mesto od februára zvýšilo frekvenciu jeho odvozu z dvoch na tri razy do týždňa. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová. Druhou zmenou v oblasti odpadového hospodárstva v úvode roka je premiestnenie modrých kontajnerov na textil na zberné dvory.



"Kontajnery na staré šatstvo, bytový textil, topánky či doplnky k oblečeniu sú aj napriek svojmu špeciálnemu zatváraciemu mechanizmu častým terčom vyberačov, ktorí veci vyhadzujú a nechávajú v okolí neporiadok. Preto sa mesto rozhodlo ich zo sídlisk preniesť na zberné dvory. Na každom budú k dispozícii dve nádoby, kontajnery ostávajú len pri hypermarkete na Spartakovskej a na Ulici Vladimíra Clementisa, kde takéto problémy neboli zaznamenané," uviedla hovorkyňa.



Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad Trnavčania vhadzujú do 120-litrových hnedých nádob, ktoré najmä pri bytových domoch nie je problém naplniť. Mesto umiestnilo v prvej etape 40 kusov, v druhej je naplánovaných 120 kusov a k nim do domácností rozdáva priebežne malé špeciálne košíky s rozložiteľnými vreckami. "Za prvý týždeň prevádzky nových hnedých kontajnerov vytriedili obyvatelia 1,3 tony kuchynského bioodpadu, tretí zvoz 19. januára priniesol až 1,62 tony," dodala Majtánová.