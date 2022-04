Zber kuchynského bioodpadu spustia onedlho aj v Petržalke a Ružinove

Bratislava 26. apríla (TASR) - So zberom kuchynského bioodpadu sa v Bratislave postupne v najbližších mesiacoch začne aj v mestských častiach Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka a Ružinov. TASR o tom informovali z bratislavskej mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).



V Devínskej Novej Vsi v týchto dňoch rozdávajú nádoby a kompostovateľné vrecká. Prvý odvoz odpadu je tu naplánovaný v týždni od 9. mája. V Devíne začnú s distribúciou nádob a vreciek od 6. mája. Kuchynský bioodpad by z tejto mestskej časti mali začať odvážať v týždni od 16. mája.



Počtom obyvateľov najväčšej bratislavskej mestskej časti - Petržalke - začnú nádoby a vrecká rozdávať od 11. mája. Prvý odvoz je naplánovaný v týždni od 30. mája pre prvú etapu a v týždni od 13. júna pre druhú etapu. V Ružinove bude distribúcia od 9. júna do 16. júla. Prvý odvoz je naplánovaný v týždni od 27. júna pre prvú etapu a v týždni od 18. júla pre druhú etapu. Harmonogram nájde verejnosť na webe OLO.



"Distribúcia balíčkov a zber v mestských častiach Petržalka a Ružinov budú vzhľadom na ich veľkosť vykonané na dve etapy. Kuchynský bioodpad je potrebné začať zbierať jeden týždeň pred prvým zberom," spresnili z OLO. Distribúcia balíčkov do rodinných domov bude od domu k domu. Obyvateľom bytových domov budú balíčky odovzdávať na určených miestach pred bytovkami.



Zber kuchynského bioodpadu bol v hlavnom meste pilotne spustený od októbra 2021 v Lamači. V marci a apríli sa pridali aj mestské časti Záhorská Bystrica (14. marca), Karlova Ves (4. apríla) a Dúbravka (25. apríla). Do systému sa tento rok postupne zapoja aj ostatné bratislavské mestské časti.