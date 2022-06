Zber kuchynského bioodpadu spustia onedlho aj v Ružinove

Bratislava 6. júna (TASR) - So zberom kuchynského bioodpadu sa v Bratislave postupne začne aj v mestskej časti Ružinov. Bratislavská mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) informuje, že nádoby a kompostovateľné vrecká na zber tu bude distribuovať od 9. júna do 16. júla. Prvý odvoz je naplánovaný v týždni od 27. júna pre prvú etapu a v týždni od 18. júla pre druhú etapu.



Od štvrtka (9. 6.) začnú pracovníci OLO rozdávať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov rodinných domov. O čase distribúcie budú informovaní aj prostredníctvom SMS. Prvý odvoz odpadu je plánovaný v týždni od 27. júna.



Od 25. júna bude OLO distribuovať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu pre Ružinovčanov žijúcich v bytových domoch. Prvý odvoz je tu plánovaný v týždni od 18. júla. Kuchynský bioodpad je potrebné začať zbierať jeden týždeň pred prvým zberom. Presný harmonogram a viac informácií nájde verejnosť na webe OLO.



Zber kuchynského bioodpadu bol v hlavnom meste pilotne spustený minulý rok v októbri v Lamači. Na jar sa tento rok pridali aj mestské časti Záhorská Bystrica, Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Devín či Petržalka. Do systému sa tento rok postupne zapoja aj ostatné bratislavské mestské časti.



Bratislava má podľa zákona povinnosť na svojom území zaviesť oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností, a to najneskôr do 1. januára 2023.