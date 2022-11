Zber kuchynského bioodpadu spustia v novembri aj v Jarovciach

Bratislava 1. novembra (TASR) - So zberom kuchynského bioodpadu sa v Bratislave postupne začne aj v mestskej časti Jarovce. Bratislavská mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) informuje, že nádoby a kompostovateľné vrecká na zber tam bude distribuovať od 10. novembra. Prvý odvoz je naplánovaný v týždni od 28. novembra.



Obyvatelia rodinných domov budú informovaní o čase distribúcie aj prostredníctvom SMS. "Obyvatelia bytových domov sa presný dátum a čas distribúcie košíkov v danej lokalite dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky," spresnila mestská firma. Harmonogram je zverejnený aj na jej webe.



Bratislava má najneskôr do 1. januára 2023 podľa zákona povinnosť na svojom území zaviesť oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. Zber bol pilotne spustený minulý rok v Lamači. Do systému sa tento rok postupne zapájajú aj ostatné bratislavské mestské časti.