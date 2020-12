Zber kuchynského odpadu si chce Nová Baňa vyskúšať v pilotnom projekte

Nová Baňa 7. decembra (TASR) – Mesto Nová Baňa si povinnosť zberu triedeného kuchynského odpadu, ktorý samosprávam vyplýva z vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR najneskôr od 1. júla 2021, zrejme vyskúša v pilotnom projekte. Ako TASR informoval primátor mesta Branislav Jaďuď, zber kuchynského odpadu by radnica chcela otestovať už v januári na jednom zo sídlisk Novej Bane.



V Novej Bani sa v týchto dňoch uskutočňuje distribúcia štyroch stoviek kompostérov určených na zber kuchynského odpadu pre obyvateľov rodinných domov. Mesto ich zakúpilo za 39.000 eur, použilo na to prostriedky z návratnej finančnej pomoci z Ministerstva financií SR, určenej na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. „V roku 2018 sme z európskych fondov zakúpili 900 kompostérov, distribuované boli v minulom roku,“ uviedol Jaďuď s tým, že mesto má už aktuálne dostatočný počet týchto nádob.



„Čo sa týka bytových domov, v decembri končíme prestrešenie všetkých kontajnerových stojísk na sídliskách,“ povedal Jaďuď. Aj na túto investíciu samospráva použila návratné finančné zdroje, a to vo výške 50.000 eur. „Následne chceme s odborníkmi prekonzultovať nákup vhodných veľkých zberných nádob,“ vysvetlil primátor.



Radnica si chce zber triedeného kuchynského odpadu vyskúšať na pilotnom projekte, ktorý by spustila na jednom vybranom sídlisku. Podľa primátora by sa projekt mohol začať už v januári, mesto ním chce otestovať logistiku zberu a zistiť, aké množstvo kuchynského odpadu obyvatelia vyprodukujú.



V najbližších mesiacoch samospráva musí nakúpiť aj malé nádobky do bytov či rozložiteľné vrecká, najdôležitejšia je však bezproblémová logistika uskladnenia a odvozu kuchynského odpadu. Podľa vyhlášky envirorezortu majú obce zabezpečiť pre jedného obyvateľa zberové kapacity s objemom 250 litrov na rok. „Ak to prepočítame na počet našich obyvateľov, vychádza to príliš predimenzované,“ poznamenal Jaďuď. Uviedol tiež, že priestor na státie zberných nádob je obmedzený, keďže tie musia byť dostatočne zabezpečené voči vonkajším vplyvom.