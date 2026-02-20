< sekcia Regióny
Zber objemných odpadov sa v Žiline začne 2. marca
Doplnila, že záujemcovia o poskytnutie služby budú kontaktovaní telefonicky, respektíve SMS s informáciou o termíne odvozu odpadu.
Autor TASR
Žilina 20. februára (TASR) - Zber objemných odpadov sa v Žiline začne 2. marca. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, tohtoročnou novinkou je adresná mobilná služba na odvoz objemného odpadu priamo od rodinného domu.
Upozornila, že služba je určená výlučne pre seniorov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo so zníženou mobilitou, ktorí žijú v domácnosti sami a nemajú možnosť odpad odovzdať na určené stojisko podľa zverejneného harmonogramu. Zároveň musia byť poplatníkmi mesta Žilina za komunálne odpady.
„Záujemcovia o túto službu sa musia vopred nahlásiť na telefónnom čísle 0917 959 440 počas pracovných dní od 8.00 do 14.00 h s kontaktnými údajmi, so zdôvodnením žiadosti a s informáciou o druhu a množstve odpadu. Nahlásiť sa je potrebné najneskôr sedem dní pred termínom uvedeným v harmonograme adresného kampaňového zberu objemového odpadu v danej lokalite,“ vysvetlila Ondrášová.
Doplnila, že záujemcovia o poskytnutie služby budú kontaktovaní telefonicky, respektíve SMS s informáciou o termíne odvozu odpadu. Poverení pracovníci na základe preverenia totožnosti elektronicky zaevidujú odovzdanie odpadu.
Zber objemného odpadu sa začne počas prvého marcového týždňa na sídlisku Vlčince a potrvá v jednotlivých mestských častiach do 21. marca.
