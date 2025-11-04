< sekcia Regióny
Zber odpadu v Bojniciach bude i budúci rok zabezpečovať Hater
Samospráva oslovila štyri spoločnosti, do súťaže sa zapojila len handlovská mestská spoločnosť.
Autor TASR
Bojnice 4. novembra (TASR) - Odvoz a likvidáciu odpadu v Bojniciach v budúcom roku opäť zabezpečí handlovská spoločnosť Hater-Handlová. Mesto jej za služby zaplatí viac ako 150.000 eur. Zmluvu schválili bojnickí mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom októbra.
Samospráva oslovila štyri spoločnosti, do súťaže sa zapojila len handlovská mestská spoločnosť. Ponúkla sumu 150.844,25 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Hater je zároveň registrovaným sociálnym podnikom, v súčasnosti má päťpercentnú DPH.
Viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová spomenula, že mesto v zmluve pre budúci rok nepožadovalo mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, keďže túto povinnosť ešte nemusí v budúcom roku zabezpečovať. Zmluvu s firmou tiež v tejto súvislosti uzatvorilo na jeden kalendárny rok. „Dodávateľ bude pre mesto zabezpečovať zber a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu a veľkoobjemového odpadu. Zároveň sme požadovali zabezpečiť aj zber triedeného odpadu, a to plasty, kovy, tetrapaky, papier a sklo, čo financuje organizácia zodpovednosti výrobcov,“ priblížila Kováčová Píšová.
Frekvenciu triedeného zberu samospráva v budúcom roku nebude meniť. „Ďalšou podmienkou zmluvy bude vypracovanie harmonogramu zberu, ktorý dodávateľ predloží do 30. novembra,“ doplnila viceprimátorka.
