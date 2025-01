Zber šatstva a textilu v Žiari nad Hronom prešiel zmenami

Žiar nad Hronom 13. januára (TASR) - Zber použitého šatstva a textilu sa v Žiari nad Hronom vykonáva v zmenenom režime. Obyvatelia sa môžu tohto odpadu zbaviť na zbernom dvore v Horných Opatovciach a počas jarných a jesenných dní čistoty.



Ivana Martincová z oddelenia životného prostredia a investícií žiarskeho mestského úradu priblížila, že tento typ odpadu budú môcť obyvatelia na zbernom dvore odovzdávať celoročne počas prevádzkových hodín. Priniesť sem môžu odpadový textil a šatstvo, ako aj znovu použiteľný textil a šatstvo, ktorý môže byť ďalej využitý na charitu alebo ďalšie zhodnotenie.



"Takisto zavádzame zber počas dní jarnej a jesennej čistoty, keď počas celého týždňa budú mať obyvatelia možnosť priameho odovzdania na presne stanovenom mieste odpadového textilu v blízkosti svojho bydliska," priblížila Martincová.



V uplynulých rokoch zabezpečovali zberové spoločnosti zber tohto odpadu prostredníctvom kontajnerov rozmiestnených v uliciach mesta. Tento zber bol však podľa Martincovej dlhodobo problematický z dôvodu neoprávneného vnikania do zberných nádob, vyhadzovania šatstva do okolia a tvorby nelegálnych čiernych skládok.



Doteraz bol zber textilu a šatstva v zmysle legislatívy dobrovoľný, zberové spoločnosti ho na území mesta zabezpečovali bezodplatne. Vzhľadom na zmenu legislatívy, podľa ktorej je od začiatku tohto roka mesto povinné vykonávať takýto zber odpadu, spoločnosti prehodnotili bezodplatné vykonávanie takejto služby a mestu zaslali ponuky na odplatné služby.



Keďže mesto musí po novom zabezpečiť tento zber, ako aj hradenie jeho nákladov z miestneho poplatku za komunálne odpady, oslovilo preto s požiadavkou o jeho zabezpečenie spoločnosť Technické služby - Žiar nad Hronom, ktorá v meste zabezpečuje zber odpadov a nakladanie s nimi.



Zber sa preto od januára tohto roka vykonáva v zmenenom režime, a to bez rozmiestnenia kontajnerov na zber textilu a šatstva. Dôvodom je snaha znížiť náklady na túto činnosť, ako aj zamedziť neustálemu vytváraniu čiernych skládok zo strany neprispôsobivých občanov mesta.