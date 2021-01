Zber šatstva v Žarnovici bol prerušený, spoločnosť odviezla kontajnery

Žarnovica 14. januára (TASR) – V Žarnovici bol dočasne prerušený zber obnoseného šatstva a textílií, spoločnosť zabezpečujúca ho odviezla nádoby z kontajnerových stojísk. Ako pre TASR potvrdila zástupkyňa primátora mesta Alena Kazimírová, samospráva už rieši dohodu s inou spoločnosťou, situáciu by mesto chcelo uzatvoriť do konca mesiaca.



„V meste Žarnovica bol prerušený zber obnoseného, opotrebovaného šatstva a textilu spoločnosťou Ekocharita Slovensko. Podľa vyjadrenia kompetentných spoločnosť skončila zber z dôvodu zlej ekonomickej situácie,“ vysvetlila Kazimírová.



Samospráva už oslovila inú spoločnosť, ktorá sa zberom použitého šatstva zaoberá. „Koncom mesiaca január budeme mať informáciu, či spoločnosť uzatvorí s mestom zmluvu o odbere šatstva. Budeme sa snažiť, aby bol zber obnoseného šatstva a textílií čím skôr obnovený,“ potvrdila Kazimírová.



Mesto žiada svojich obyvateľov o trpezlivosť s tým, aby šatstvo a textílie, ktoré už nepotrebujú, ale je ešte vhodné na ďalšie využitie, zatiaľ nevyhadzovali. Pripomína tiež, že ľudia by do zmesového komunálneho odpadu mali dávať len také veci, ktoré už nie je možné použiť.