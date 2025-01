Zber textilu v Bratislave prebieha celý rok do špeciálnych kontajnerov

Bratislava 20. januára (TASR) - Zber textilu, odevov a obuvi v hlavnom meste Bratislava prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov. Zároveň zber prebieha aj na zberných dvoroch. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Kontajnerový zber v meste nezabezpečuje mestská zberová spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, ale spoločnosti, ktoré sú oprávnené takúto činnosť vykonávať, upozornil Bubla. "S mestom majú uzatvorenú zmluvu na zber a prepravu týchto odpadov. Momentálne na území hlavného mesta zberajú textil do kontajnerov tri spoločnosti (TextilEco, Ekocharita, Humana) na základe zmluvy v súlade so zákonom o odpadoch bezodplatne," priblížil. Prvú zmluvu na zber textilného odpadu eviduje Bratislava od roku 2011.



Tieto spoločnosti podľa Bublu preukazujú približne 75 percent vyzbieraného odpadu pripravených na opätovné použitie, asi 20 percent ide na materiálové zhodnotenie. Zvyšok je odpadový textil, ktorý ide na zhodnotenie, resp. zneškodnenie.



Samosprávy sú od začiatku roka povinné zbierať textilný odpad. Podľa príručky ministerstva životného prostredia musia okrem iného uzavrieť zmluvy s osobou oprávnenou nakladať s textilným odpadom, napríklad so zberovými spoločnosťami.