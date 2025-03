Zber veľkoobjemového odpadu v Žiline začne v meste 5. marca

Žilina 1. marca (TASR) - Žilinčania sa budú môcť opäť zbaviť nepotrebných veľkých vecí z domácností. S jarným zberom veľkoobjemového odpadu v jednotlivých mestských častiach začne samospráva 5. marca, zber potrvá do 20. apríla. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



"Veľkokapacitné kontajnery sú určené prioritne na objemový odpad, ako sú podlahoviny, starý nábytok, bytové jadrá či detské kočíky. Naopak, nepatrí tam elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá alebo obaly z nebezpečných látok. Vyhadzovať sa sem nesmie ani drobný stavebný odpad, tráva, lístie alebo konáre," pripomenula Ondrášová.



Komodity, ktoré nepatria do veľkokapacitných kontajnerov, môžu občania podľa nej bezplatne odovzdať na zberný dvor na Jánošíkovej ulici a na zberný dvor v Považskom Chlmci, zelený odpad iba na dvor v Považskom Chlmci. Pneumatiky je potrebné odovzdať iba do pneuservisov alebo distribútorom pneumatík.



"Samospráva začne s rozmiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov v mestských častiach Brodno, Považský Chlmec, Vranie, Žilinská Lehota od 5. do 9. marca. Celý harmonogram nájdu obyvatelia na webe mesta," dodala Ondrášová.