Zber vianočných stromčekov sa v Komárne začne 7. januára.
Stromčeky budú následne ako biologicky rozložiteľný odpad materiálovo zhodnotené v kompostárni.
Autor TASR
Komárno 2. januára (TASR) - Tradičný zber vianočných stromčekov sa v Komárne začne 7. januára. Mesto bude stromčeky zbierať od obyvateľov prostredníctvom spoločnosti KN Smart Servis. Stromčeky musia byť očistené od ozdôb a umiestnené vedľa zberných nádob určených na komunálny odpad tak, aby neprekážali premávke a chodcom, upozornila radnica.
Obyvatelia mesta majú možnosť aj samostatne odniesť vianočné stromčeky na zberný dvor v mestskej časti Hadovce. Stromčeky budú následne ako biologicky rozložiteľný odpad materiálovo zhodnotené v kompostárni, informovala samospráva.
