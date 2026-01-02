Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 2. január 2026Meniny má Alexandra a Karina
< sekcia Regióny

Zber vianočných stromčekov sa v Komárne začne 7. januára.

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Stromčeky budú následne ako biologicky rozložiteľný odpad materiálovo zhodnotené v kompostárni.

Autor TASR
Komárno 2. januára (TASR) - Tradičný zber vianočných stromčekov sa v Komárne začne 7. januára. Mesto bude stromčeky zbierať od obyvateľov prostredníctvom spoločnosti KN Smart Servis. Stromčeky musia byť očistené od ozdôb a umiestnené vedľa zberných nádob určených na komunálny odpad tak, aby neprekážali premávke a chodcom, upozornila radnica.

Obyvatelia mesta majú možnosť aj samostatne odniesť vianočné stromčeky na zberný dvor v mestskej časti Hadovce. Stromčeky budú následne ako biologicky rozložiteľný odpad materiálovo zhodnotené v kompostárni, informovala samospráva.
.

Neprehliadnite

ONLINE: ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PRAJEME! Vkročili sme do roku 2026

CELÉ ZNENIE: Novoročný príhovor prezidenta SR Petra Pellegriniho

Ľudia v Európe vítali nový rok. Kde bol najväčší ohňostroj?

CELÉ ZNENIE: Novoročný príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica