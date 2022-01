Zber vianočných stromčekov v Bratislave sa začne v pondelok

Bratislava 6. januára (TASR) - V Bratislave sa začne so zberom vianočných stromčekov od pondelka (10. 1.). Na zber, ktorý potrvá do 11. februára, nainštalovalo mesto v uliciach každej mestskej časti viac ako 500 špeciálnych ohrádok. Magistrát žiada Bratislavčanov, aby na odkladanie stromčekov využívali predovšetkým tieto ohrádky. Kde sú rozmiestnené, nájdu aj na mape zverejnenej na webe mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).



"Využitím drevených ohrádok vo svojej mestskej časti obyvatelia prispejú k čistejším verejným priestranstvám. Pravidelne sa totiž stávalo, že použité vianočné stromčeky boli rozhádzané v uliciach," skonštatovalo mesto. Vyzbierané stromčeky bude zhodnocovať v kompostárni, kde sa premenia na živiny pre pôdu a nakoniec sa tak vrátia naspäť do prírody.



Organizovaný zber vianočných stromčekov prostredníctvom drevených ohrádok je podľa samosprávy ekologickejší, obyvatelia ale môžu využiť aj zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste. "V krajnom prípade môžu obyvatelia bytoviek ukladať stromčeky aj na svoje obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu a obyvatelia rodinných domov ich zase môžu ukladať k nádobám na sklo," spresnilo mesto.



Stromčeky budú odvážať týždenne podľa obvodov. V pondelky v Starom Meste, v utorky v Ružinove, Podunajských Biskupiciach a Vrakuni. V stredy v Novom Meste, Rači a Vajnoroch. Štvrtky v Dúbravke, Karlovej Vsi, Lamači, Devíne, Devínskej Novej Vsi a Záhorskej Bystrici a v piatky v Petržalke, Jarovciach, Rusovciach a v Čunove.