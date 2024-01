Zber vianočných stromčekov v Košiciach potrvá do konca februára

Košice 4. januára (TASR) - So zberom a odvozom použitých vianočných stromčekov v Košiciach začne firma Kosit od pondelka (8. 1.). Podľa vopred určeného harmonogramu potrvá do konca februára. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Slavomíra Brzová s tým, že aj v tomto roku pôjde o ich ekologické zhodnotenie.



"Obyvatelia môžu nepotrebné vianočné stromčeky z domácností ponechať v prípade bytovej zástavby priamo pri stanovištiach kontajnerov, prípadne v ohrádkach na zber vianočných stromčekov, odkiaľ budú priebežne odvážané. Stromčeky z rodinných domov je možné ukladať na mestskou časťou vyhradených miestach alebo môžu byť prinesené do zberného dvora," spresnil riaditeľ divízie služieb spoločnosti Branislav Šprinc. Vyzbierané stromčeky budú podľa jeho slov zhodnotené v mestskej kompostárni v Bernátovciach.



V tomto roku počet ohrádok určených na zber vianočných stromčekov oproti vlaňajšku zdvojnásobili. Spolu 100 drevených ohrádok od druhej polovice decembra postupne rozmiestňujú vo väčších i menších košických mestských častiach. "Takýto zber zaručuje zvýšenie estetickej úrovne prostredia ako pre obyvateľov, tak i návštevníkov určených lokalít. Preto prosíme, aby ohrádky obyvatelia využívali v maximálnej miere," dodala Brzová.



Či už je stromček uložený k stanovišťu kontajnerov, do ohrádky alebo na iné určené miesto, je potrebné ho čo najdôslednejšie odzdobiť od vianočných dekorácií. Pred zberom ho nie je potrebné baliť do fólie, zväzovať špagátom či inak pripraviť na odvoz.



Zničené a viac nepoužiteľné umelé vianočné stromčeky môžu obyvatelia bezplatne odovzdať v ktoromkoľvek z piatich zberných dvorov v Košiciach.