Ružomberok 15. januára (TASR) - Zber vianočných stromčekov v Ružomberku potrvá do konca februára. Použitý stromček z Vianoc poslúži na výrobu kompostu. Mesto Ružomberok o tom informovalo na sociálnej sieti.



Ak už vianočný stromček prestal plniť svoju funkciu, poriadne ho treba odzdobiť a položiť vedľa smetných nádob či odpadových stojísk. Odvoz priebežne do konca februára zabezpečia pracovníci ružomberských menších obecných služieb a Komunálnych služieb.



"Prosíme, aby ste stromčeky nevyhadzovali do smetných nádob, nekládli ich na chodník ani priamo pred smetné nádoby, aby sa k nim nesťažil prístup," upozornilo mesto s tým, že kompost si môžu obyvatelia neskôr zadarmo vyzdvihnúť v kompostárni v lokalite Biela púť v Bielom Potoku.