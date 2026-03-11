< sekcia Regióny
Zber zhodeného parožia je nelegálny, upozorňujú ochranári
Ochranári vysvetľujú, že každý zhodený kus má pre odborníkov významnú hodnotu.
Autor TASR
Vysoké Tatry 11. marca (TASR) - Zber zhodeného parožia bez povolenia je aj v Tatranskom národnom parku (TANAP) nelegálny. Upozorňuje na to Správa TANAP-u a vyzýva návštevníkov, aby nájdené parohy ponechali na mieste alebo kontaktovali užívateľa príslušného revíru.
„Obdobie neskorej zimy a skorých jarných mesiacov je v Tatrách prirodzeným časom, keď jelene zhadzujú svoju ozdobu - parožie. Aj pomocou fotopascí sa našim strážcom prírody darí odhaľovať prípady nelegálneho zberu. Tentokrát zohrala dôležitú úlohu aj úzka spolupráca s kolegami z Poľska, s ktorými naša strážna služba dlhodobo a intenzívne spolupracuje,“ uviedla Správa TANAP-u.
Ochranári pripomínajú, že zbierať parožie nemôže hocikto. Na jeho zber vydáva povolenku užívateľ poľovného revíru, pričom takáto možnosť môže byť udelená výlučne držiteľovi poľovného lístka a musí byť výslovne uvedená v povolenke na poľovačku. „Parožie je vlastníctvom užívateľa poľovného revíru. Ak pri prechádzke lesom nájdete zhodené parožie, ponechajte ho na mieste alebo túto skutočnosť oznámte užívateľovi príslušného revíru,“ apeluje Správa TANAP-u.
Ochranári vysvetľujú, že každý zhodený kus má pre odborníkov významnú hodnotu. Zhody sú dôležitým ukazovateľom kvality genofondu, zdravotného stavu a vekovej štruktúry populácie jelenej zveri.
