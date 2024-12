Zberné dvory budú na Silvestra, Nový rok a na Troch kráľov zatvorené

Trenčín 30. decembra (TASR) - Všetky tri zberné dvory v Trenčíne budú v utorok (31. 12.) a v stredu (1. 1.) zatvorené. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



"Obyvateľom budú k dispozícii opäť od štvrtka (2. 1.) do soboty (4. 1.), ale zberné dvory Sever a Soblahovská v skrátených hodinách od 8.00 do 16.00 h. Zberný dvor Zlatovská bude otvorený od 6.30 do 17.30 h," uviedla hovorkyňa s tým, že všetky zberné dvory budú zatvorené aj v pondelok 6. januára.



Vývozy komunálneho odpadu a bioodpadu, ktoré pripadajú na prvý deň nového roka, sa budú robiť od 2. do 4. januára.