Zberné dvory v Košiciach sú počas mája otvorené aj v nedeľu

Košice 3. mája (TASR) - Zberné dvory v Košiciach budú počas mája otvorené aj v nedeľu. Na rozšírení otváracích hodín sa mesto dohodlo so spoločnosťou Kosit v súvislosti s jarným upratovaním a ekologickým nakladaním s odpadmi. Informoval o tom košický magistrát.



Všetkých šesť zberných dvorov na uliciach Jarmočná, Pri bitúnku, Magnezitárska, Popradská, Napájadlá a Železiarenská tak bude v máji otvorených aj v nedeľu v čase od 8.00 do 16.00 h.



„Aby sme vyšli v ústrety obyvateľom a zároveň znížili nápor na zberné dvory počas soboty, keď sú navštevované vo zvýšenej miere, pristúpime počas mája k dočasnému otvoreniu zberných dvorov aj v nedeľu. Verím, že aj tento krok prispeje k zodpovednému hospodáreniu s odpadmi,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček. Skonštatoval pritom, že každý rok narastá množstvo vytriedeného komunálneho odpadu a za uplynulé tri roky sa zvýšila úroveň vytriedenia už na 34 percent.



V uplynulom roku priniesli Košičania do zberných dvorov podľa mesta 12.000 ton odpadu, čo predstavuje takmer 32-percentné medziročné navýšenie.



Štandardná prevádzková doba zberných dvorov je počas letného režimu od 1. apríla do 30. septembra od pondelka do soboty v čase od 7.00 do 18.00 h.



Odovzdanie odpadu v zberných dvorov je pre obyvateľov mesta bez ďalších poplatkov. Prevádzkovanie zberných dvorov je zohľadnené v poplatku za komunálny odpad.



Zberný dvor slúži na zber rôznych druhov odpadu vrátane objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, biologického odpadu zo záhrad, plastov, papiera, skla, jedlých olejov a tukov, batérií, šatstva, textilu a podobne.