Zberné nádoby na použitý kuchynský olej nájdete aj pri Kauflande

Bratislava 28. mája (OTS) - Spoločnosť Kaufland rozširuje počet predajní, pred ktorými bude možné odovzdať použitý kuchynský olej. Pre reťazec je ekologický prístup dlhodobo jednou z priorít a snaží sa ísť v tejto oblasti príkladom.,“ uviedla, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.Použitý olej by sa nikdy nemal vylievať do výlevky ani vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu. Olej, ktorý sa dostane do kanalizačného systému, ho značne zanáša i poškodzuje. Správnym separovaním je možné z obyčajného kuchynského oleja vytvoriť surovinu, ktorá nájde svoje využitie v doprave, logistike, energetike či iných odvetviach. Celkovo je na Slovensku 32 predajní Kauflandu, pred ktorými môžu zákazníci olej odovzdať. Kaufland je presvedčený, že Rozhodujú činy, a pod týmto heslom sa angažuje aj v oblasti ochrany životného prostredia. Verejnosť pravidelne edukuje prostredníctvom rôznych kampaní o dôležitosti jeho ochrany a zodpovednom prístupe k trvalej udržateľnosti.